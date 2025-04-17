Рішення відсторонити борців та тренерський штаб збірної Болгарії з боротьби буде ухвалене новим керівництвом Федерації боротьби країни на чолі з легендарною борчинею Станкою Златевою. Після її приходу була запроваджена заборона спілкуватись російською мовою під час тренувань та змагань, також Златева пообіцяла врегулювати питання з натуралізацією у збірній.

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Причиною їхнього відсторонення стало інтерв'ю Магомеда Рамазанова російською мовою, що порушує етичний кодекс організації. Новіков через кілька днів підтримав Рамазанова: "Якщо я хочу розмовляти українською, англійською чи російською – я буду це робити. І жодні етичні правила не вплинуть на моє рішення. Якщо ви вирішуєте, як мені спілкуватися з батьками або якою мовою писати в соціальних мережах, то це не федерація боротьби, а щось інше, тому що ми борці і ми повинні боротися і показувати результат, а не говорити про якісь дурниці. Ми представляємо Болгарію, і хочемо підіймати болгарський прапор на найвищому рівні", – наводить слова екс-українця BNT News.

Станка Златева наполягала на своєму: "Ми перебуваємо у Болгарії. Хлопець із Росії, говорить російською, але ми хочемо, принципово, щоб говорив болгарською, хоча б на елементарному рівні". А на сайті Федерації боротьби Болгарії повідомили про звільнення російського тренера Сослана Фарнієва, а також Валентина Ангелова і Мирослав Гочева. Невдовзі має бути оприлюднене рішення щодо Новікова та Рамазанова.

Нагадаємо, що Семен Новіков, якому зараз 27 років, у 2022-му році змінив громадянство України на болгарське, образившись, що він не має рівних умов для конкуренції з Жаном Беленюком, який у Токіо-2020 здобув золото. За Україну Новіков став чемпіоном Європи-2020 і двічі – чемпіоном світу U-23. У підсумку Новіков приніс Болгарії олімпійське золото Парижа-2024, а Беленюк на тій Олімпіаді став бронзовим призером.

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