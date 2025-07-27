Відбувся бій між Нікітою Криловим та узбеком Богданом Гуськовим в рамках турніру UFC в Абу-Дабі. Звіт та результат поєдинку читайте в цій новині на "Футбол 24+".

Нікіта Крилов, який змінив громадянство України на російське, продовжує ганьбитися в UFC. Зрадник зазнав нищівної поразки проти Богдана Гуськова (18-3) з Узбекистану.

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Новоспечений "росіянин" провалився вже у першому раунді двобою. Гуськов не залишив шансів уродженцю Луганщини й рефері буквально довелось рятувати Крилова від побиття.

Це вже друга поразка зрадника України за останні кілька місяців. У квітні Крилов програв Домініку Рейєсу.

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