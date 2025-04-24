Новий тренер збірної Болгарії з боротьби Стоян Добрев відповів на ситуацію, яка склалась навколо натуралізованих спортсменів, зокрема, і українця Семена Новікова.

Нещодавно російського тренера Сослана Фарнієва відправили у відставку з посади наставника збірної Болгарії з боротьби. Новіков разом з кількома натуралізованими спортсменами з Росії намагались зберегти тренера та підписали спільного листа, через що розглядався варіант залишити і їх за межами команди.

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"Вони для мене болгари, тому що вони мають болгарські паспорти. Як відповідальна людина, я прийняв цей виклик і зобов'язаний запросити абсолютно всіх борців, які представляли Болгарію.

Я проведу індивідуальні бесіди з кожним з них, щоб зрозуміти їхню думку, їхні вимоги, а потім я буду складати концепцію. Я прийшов розвивати їх рівень, робити чемпіонів. Якою буде їхня думка, це окреме питання. Але я віддам всю душу і серце", – поділився Добрев у коментарі topsport.bg.

Нагадаємо, що Семен Новіков, якому зараз 27 років, у 2022-му році змінив громадянство України на болгарське, образившись, що він не має рівних умов для конкуренції з Жаном Беленюком, який у Токіо-2020 здобув золото. За Україну Новіков став чемпіоном Європи-2020 і двічі – чемпіоном світу U-23. У підсумку Новіков приніс Болгарії олімпійське золото Парижа-2024, а Беленюк на тій Олімпіаді став бронзовим призером.

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