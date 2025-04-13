У ніч на 13 квітня у Маямі відбувся турнір UFC 314, який подарував кілька цікавих результатів.

Австралієць Александер Волкановскі одноголосним рішенням суддів переміг бразильця Дієго Лопеса і повернув титул чемпіона у напівлегкій вазі (до 65,8 кг), який залишався вакантним після переходу Ілії Топурії у важчий дивізіон.

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У другій події вечора Педді Пімблетт нокаутував Майкла Чендлера. Посеред третього раунду "скаузер" піймав суперника коліном в голову і довершив справу серією ударів.

A HUGE KNEE TO START ROUND 3! ?



Paddy Pimblett | #UFC314 pic.twitter.com/aNHVE6U4l0 — UFC (@ufc) April 13, 2025

Відзначимо і фіаско Нікіти Крилова, який напередодні здійснив "камінг-аут" щодо отримання російського паспорта. Зрадник української Луганщини пропустив лівий боковий від Домініка Рейєса та ліг вже у першому раунді.