Скандальний борець Семен Новіков не потрапить на ЧС зі збірною Болгарії через скандал з російським наставником.

"Інколи спортсмени пропускають важливі змагання через проблеми зі здоров’ям чи сімейні обставини, а іноді через рішення своїх керівників.

Екс-українець скиглить через зневажливе ставлення у збірній Болгарії з боротьби – знову заступився за тренера-росіянина

На жаль, я не виступлю на майбутньому чемпіонаті світу, попри те, що виграв чемпіонат Болгарії та став срібним призером чемпіонату Європи-2025. Таке рішення ухвалила Болгарська федерація боротьби та тренери національної збірної.

Подібний експеримент уже проводився на чемпіонаті світу U-20 місяць тому і результатом стали нуль медалей. Важко пропускати такі важливі змагання, але, можливо, так і мало бути", – написав Семен Новіков у себе в Instagram.

Додамо, що Новіков зі скандалом змінив громадянство України у 2023 році. В Болгарії Семен не уникав нових конфліктів: відмовлявся говорити державною мовою і тренувався під керівництвом росіянина. За подібні дії Новікова виключали зі змагань та збірної.

Останньою крапкою для Болгарії стала вимога Новікова повернути на посаду головного тренера з РФ Сослана Фарнієва. Керівництво Болгарської федерації боротьби відмовилось від виконання ультиматуму – в підсумку Семен не підписав новий контракт.

