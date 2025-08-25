Теренс Кроуфорд і Сауль (Канело) Альварес зустрінуться на ринзі 13 вересня в Лас-Вегасі.

Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Хільберто Мендоса напередодні мегафайту американського і мексиканського боксерів повідомив неприємну новину для Кроуфорда, інформує talkSPORT.

Теренс втратить чемпіонський пояс WBA в першій середній вазі, щойно поєдинок із Канело розпочнеться. Річ у тім, що цей бій відбудеться у другій середній вазі – не в тій категорії, де повинен був боксувати Кроуфорд.

Мендоса заявив, що Теренс Кроуфорд сам позбавить себе статусу чемпіона, зважившись на бій з Альваресом за абсолют. Новим чемпіоном світу WBA в першій середній вазі стане Аббас Барау з Німеччини. Зараз він володіє тимчасовим поясом організації.

