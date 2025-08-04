Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні Усика, заявив, що його тезці вже нема що комусь доводити на рингу, але він може зустріти на своєму шляху шахраїв.

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"Я не бачу, щоб він більше бився, принаймні в боксі. Він усе довів, йому більше нічого досягати. Звичайно, знайдуться якісь шахраї, які будуть підштовхувати його знову до рингу. Як друг, я зроблю все можливе, щоб переконати його піти на пенсію", – цитує Красюка World Boxing News.

Усик 19 липня в Лондоні на Вемблі нокаутував британця Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді і вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Раніше українець був абсолютним чемпіоном у важкій вазі.

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