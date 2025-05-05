Українська веслувальниця Інна Осипенко-Радомська розповіла про рішення виступати за іншу країну на Олімпіаді в Ріо 2016 року.

Інна Осипенко-Радомська здобула 4 медалі на Олімпійських іграх у складі збірної України з веслування. Але свою п'яту нагороду українка виграла вже у складі збірної Азербайджану у 2016 році.

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Легендарна веслувальниця пояснила своє рішення в інтерв'ю для Спорт 24.

– У вас був період виступів за Азербайджан. Туди ви поїхали, як писали в пресі, через певні фінансові непорозуміння з федерацією веслування. Про це відомо, але хотілося б, щоб ви розповіли про умови, які вам там надали.

– Тоді мені реально періодично доводилося виживати. І я трошки не дочекалася кайфових умов, які надали нашим дівчатам. Я вже поїхала. Коли потрапила в Азербайджан, то за двадцять років веслування в Україні я подібного не мала. Там система по-іншому побудована. Коли підписувала контракт з президентом федерації, він бізнесмен, мене запитали, на який результат я розраховую в Ріо-2016 і що для цього потрібно. Усе, що я потребувала, виконувалося в повному обсязі.

– Повернулися в Україну вже з рішенням завершити кар’єру?

– Я вирішила народити другу дитину й пройти всі етапи материнства. Бо з Уляною, старшою, цього не трапилося: після народження я через десять днів сиділа уже в човні, – пригадала Осипенко-Радомська.

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