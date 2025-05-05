Змінила Україну на Азербайджан – п'ятиразова медалістка Олімпійських ігор пояснила, чому прийняла інше громадянство
Українська веслувальниця Інна Осипенко-Радомська розповіла про рішення виступати за іншу країну на Олімпіаді в Ріо 2016 року.
Інна Осипенко-Радомська здобула 4 медалі на Олімпійських іграх у складі збірної України з веслування. Але свою п'яту нагороду українка виграла вже у складі збірної Азербайджану у 2016 році.
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Легендарна веслувальниця пояснила своє рішення в інтерв'ю для Спорт 24.
– У вас був період виступів за Азербайджан. Туди ви поїхали, як писали в пресі, через певні фінансові непорозуміння з федерацією веслування. Про це відомо, але хотілося б, щоб ви розповіли про умови, які вам там надали.
– Тоді мені реально періодично доводилося виживати. І я трошки не дочекалася кайфових умов, які надали нашим дівчатам. Я вже поїхала. Коли потрапила в Азербайджан, то за двадцять років веслування в Україні я подібного не мала. Там система по-іншому побудована. Коли підписувала контракт з президентом федерації, він бізнесмен, мене запитали, на який результат я розраховую в Ріо-2016 і що для цього потрібно. Усе, що я потребувала, виконувалося в повному обсязі.
– Повернулися в Україну вже з рішенням завершити кар’єру?
– Я вирішила народити другу дитину й пройти всі етапи материнства. Бо з Уляною, старшою, цього не трапилося: після народження я через десять днів сиділа уже в човні, – пригадала Осипенко-Радомська.
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