"Бойкотування Україною змагань, де представленні спортсмени з РФ та Білорусі однозначно зіграло свою роль. Це дало поштовх для зміни спортивного громадянства.

Українська дзюдоїстка відмовилася від українського громадянства – відома нова країна спортсменки

Федерація дзюдо України вимушена керуватися наказом Міністерства молоді та спорту. Проте, в першу чергу, ці спортсмени вже декілька років не живуть в Україні й, мабуть, остаточно вирішили не повʼязувати своє майбутнє з нашою країною. Родина Литвиненків також певний час мешкає закордоном.

Говорити про відтік, посилаючись на приклад Болдирєва та Цуркан, некоректно. Зміна спортивного громадянства була для них справою часу. Попри це, ФДУ до останнього підтримували з ними звʼязок, створювали всі необхідні умови для тренувань. У Федерації немає інформації про можливу зміну спортивного громадянства іншими членами національної збірної команди України з дзюдо", – пояснили представники Федерації дзюдо України у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що 21-річна Єлизавета Литвиненко буде представляти збірну ОАЕ. 16-річна Іларія Цуркан та її 20-річний брат Ігор Цуркан змінили Україну на Словенію, а 20-річний Олексій Болдирєв буде виступати під прапором Польщі.

