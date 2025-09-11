Змагання на чемпіонаті світу-2025 у спортивній ходьбі та марафонах довелось перенести через рекордну спеку.

Старт змагань у Токіо довелось провести на 30 хвилин раніше – старт відбувся о 7:30, а не о 8:00, як було заплановано, повідомляє Reuters.

Причиною стала аномальна спека в Японії – в середньому температура доходить до 33 градусів за Цельсієм. Наразі синоптики прогнозують на перший день ЧС-2025, що стартує 13 вересня, температуру у 31-34°C. Також у Токіо очікується вологість повітря у 75%.

Для боротьби зі спекою організатори ЧС-2025 встановлять 185 місць з водою вздовж дистанції для спортивної ходьби та марафону. Також біля стадіонів та місць для розминки поставлять намети з охолоджувальних тканин, що відбивають сонячне проміння, аби запобігти тепловим ударам. Варто додати, що за даними пожежної служби Токіо, у серпні близько 3300 людей потрапили до лікарень через тепловий удар.

У спортивній ходьбі від України візьмуть участь вісім легкоатлетів: Марія Сахарук, Людмила Оляновська (обидві на 20 км), Ганна Шевчук (20 км і 35 км), а також Сергій Світличний, Микола Рущак (обидва на 20 км), Іван Банзерук і Єгор Шелест (обидва на 35 км) і Ігор Главан (20 км і 35 км) серед чоловіків.

