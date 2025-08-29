Зловмисників викрали 20 велосипедів у TotalEnergies під час участі команди у перегонах Пуату – Шаранта, які відбуваються у Франції, повідомляє Road.

На Вуельті сталося грандіозне пограбування – такі випадки вже є нормою на велоперегонах

Викрадачі, які діяли дуже зухвало, попри посилену охорону, пограбували французьку команду TotalEnergies вночі.

Злочин стався за декілька днів після того, як на велобагатоденці Вуельта сталося не менш грандіозне пограбування – у команди Team Visma | Lease a Bike було викрадено 18 велосипедів, які оцінюються у суму 220 тисяч фунтів.

Як відомо, рік тому на Тур де Франк команда TotalEnergies також була пограбована. Вона тоді втратила велосипедів та спорядження на 150 тисяч євро.

