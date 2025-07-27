Злива може зірвати Гран-прі Бельгії – Формула-3 вже скасувала гонку
Бельгію накрили рясні дощі, через що під загрозою опинилась гонка Формули-1 у Спа-Франкоршамі.
Після дощового Гран-прі Британії вболівальників Формули-1 очікує така ж погода в Бельгії. Трасу у Спа-Франкоршамі накрили рясні дощі, через що Формула-3 навіть була змушена скасувати свою гонку.
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Таке рішення змусило хвилюватися фанатів "Королеви автоспорту". На щастя, погода в Бельгії вже дещо покращилась – Формула-2 успішно провела свою гонку на трасі. Якщо умови не погіршаться, то Гран-прі Бельгії в Формулі-1 пройде без суттєвих змін та затримок.
Нагадаємо, що рясний дощ є дуже небезпечним для проведення гонок. Це збільшує рівень небезпеки і ймовірність аварій на трасі.
Фінальне рішення щодо цьогорічного Гран-прі Бельгії в Формулі-1 приймуть перед стартом гонки, яка повинна розпочатися о 16:00 за київським часом.
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