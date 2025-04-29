Зірку НФЛ захейтили через зустріч з Трампом – футболіст заявив, що поважає президента США
Футболіст Філадельфія Іглз Сакуон Барклі отримав від вболівальників хвилю критики через зустріч з Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп став синонімом слова "скандал". Який би спортсмен не зустрівся з ним – він одразу ж отримує нещадну критику.
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Цього разу дісталося гравцю в американський футбол Сакуону Барклі з Філадельфія Іглз. Вболівальники не оцінили його люб'язностей з Трампом і обурилися в коментарях на сторінці футболіста в X.
"Окремі люди сильно розлютилися, що я грав в гольф і прилетів в Білий Дім з президентом США Дональдом Трампом. Я просто поважаю владу, це не так важко зрозуміти.
Не так давно я грав в гольф з Бараком Обамою і завершу свою гру з Трампом. А тепер геть з моїх коментарів зі всією вашою політикою. Гарного дня усім", – написав Барклі в Х.