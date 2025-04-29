Президент США Дональд Трамп став синонімом слова "скандал". Який би спортсмен не зустрівся з ним – він одразу ж отримує нещадну критику.

Зірка американського футболу не приїхав на зустріч з Трампом – у деяких гравців незручний графік

Цього разу дісталося гравцю в американський футбол Сакуону Барклі з Філадельфія Іглз. Вболівальники не оцінили його люб'язностей з Трампом і обурилися в коментарях на сторінці футболіста в X.

"Окремі люди сильно розлютилися, що я грав в гольф і прилетів в Білий Дім з президентом США Дональдом Трампом. Я просто поважаю владу, це не так важко зрозуміти.

Не так давно я грав в гольф з Бараком Обамою і завершу свою гру з Трампом. А тепер геть з моїх коментарів зі всією вашою політикою. Гарного дня усім", – написав Барклі в Х.

lol some people are really upset cause I played golfed and flew to the White House with the PRESIDENT. Maybe I just respect the office, not a hard concept to understand. Just golfed with Obama not too long ago…and look forward to finishing my round with Trump ! Now ya get out my… — Saquon Barkley (@saquon) April 28, 2025