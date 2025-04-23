Зірковий український боксер потрапив на вершину обкладинки вечору в Лос-Анджелесі – відомі суперник та дата бою
Сергій Богачук (25-2, 24 КО) продовжує набирати статус в елітних боксерських колах.
У наступному поєдинку зірковий українець зійдеться з американцем Майклом Фоксом (24-4, 5 КО). Їхній бій відбудеться 17 травня у Commerce Casino (передмістя Лос-Анджелеса).
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Поєдинок Богачука не буде титульним, але саме він опинився на вершині афіші, яку опублікували організатори вечора. Українець "затьмарив" бій Мідзукі Хірута – Карла Меріно за титул чемпіона WBO серед жінок у суперлегкій вазі та Омар Трінідад – Александр Еспіноза за титул чемпіона континентальної Америки WBC у напівлегкій вазі.
Нагадаємо, попередній поєдинок Богачук провів 21 грудня в андеркарді реваншу Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Сергій переміг Ішмаеля Девіса технічним нокаутом після 6-го раунду. Суперник не зміг продовжувати поєдинок. Завдяки цій перемозі українець став претендентом на чемпіонський пояс WBC.