Арнольд Хегай проведе поєдинок у середині вересня цього року.

33-річний український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (22-2-1, 14 КО) зійдеться на рингу з 43-річним венесуельцем Ліборіо Солісом (37-8-1, 17 КО). Бій, як повідомляє промоутерська компанія Agon Sports, відбудеться 12 вересня в Берліні (Німеччина).

"Дуже поважаю Ломаченка": Хегай назвав топ-5 найкращих боксерів сучасності – відоме місце Усика

25 березня цього року Хегай зазнав другої в кар'єрі поразки – програв за очками роздільним рішенням суддів багаторазовому претенденту на титули чемпіона світу Джоету Гонсалесу зі США.

Ліборіо Соліс, екс-чемпіон світу за версією WBA у другій найлегшій вазі, також боксуватиме після поразки. Він у травні 2025 року за очками поступився аргентинцю Ектору Андресу Сосі. До того бою Соліс не проводив поєдинків із липня 2023 року.

"У 16 років заробив 700 доларів": український боксер – про першу зарплату, зміну виду спорту і перешкоди з боку суддів