Тейлор Фріц несподівано поступився Теренсу Атману в матчі 1/8 фіналу хардового турніру в США. Результат та звіт про гру – у цій новині "Футбол 24+".

ATP 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/8 фіналу

Тейлор Фріц (США, АТР №4) – Теренс Атман (Франція, АТР №136) – 6:3, 5:7, 3:6

Американець впевнено розпочав поєдинок, вигравши перший сет, однак у двох наступних сильнішим був Атман. Матч тривав 2 години. Це була друга зустріч тенісистів та перша перемога француза.

Теренс Атман вперше в кар'єрі здолав суперника з топ-5 рейтингу АТР. У наступному раунді турніру він зустрінеться з данцем Хольгером Руне (АТР №9).

LOOK WHAT IT MEANS



World No.136 Terence Atmane records his first Top-5 win and reaches his first Masters quarter-final, 3-6 7-5 6-3 over Fritz. #CincyTennis pic.twitter.com/rkaU5L13KY — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2025

