Пілот команди Рейсінг Буллз Ісак Аджар отримає новий трофей за фініш на третьому місці в Зандворті.

На Гран-прі Нідерландів Ісак Аджар з команди Рейсінг Буллз оформив свій перший фініш на подіумі в кар'єрі у Формулі-1.

На честь цього пілоту вручили традиційний кубок, проте під час святкування з командою трофей поламався.

В компанії Royal Delft, яка виробляє кубки для Формули-1 вже відреагували на казус, повідомляє Motorsport.

"Разом з організаторами Гран-прі Нідерландів ми хочемо, щоб володар третього місця отримав трофей, на який він заслуговує. Ми збираємося зробити новий трофей для Аджара", – заявив речник Royal Delft.

Нагадаємо, що Ісака Аджара все частіше сватають в напарники Макса Ферстаппена з Ред Булл. Поточний партнер нідерландця по команді Юкі Цунода проводить дуже непереконливий сезон і може покинути австрійську команду наприкінці року.

