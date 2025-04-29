Колишній чемпіон UFC у важкій вазі збив насмерть 17-річну дівчину, інформує Lebledparle.

Легендарний велогонщик ризикує загриміти до в'язниці – його підозрюють у замовленні звірячого вбивства сусідів за 40 млн

Нганну катався на мотоциклі в столиці Камеруну – Яунде. Під колеса байка потрапила Нтсама Бріджит Мануелла, яка поверталася додому після прогулянки з друзями. За словами свідків, Нганну негайно кинувся на допомогу та відвіз дівчину до елітної лікарні Яунде, де оплатив усі процедури госпіталізації. На жаль, від отриманих травм Мануелла померла під час операції.

38-річний Нганну приголомшений інцидентом і досі не зробив жодної публічної заяви, хоча трагедія сталася ще 20 квітня. Родина жертви просить конфіденційності. Наразі розпочато розслідування з метою з'ясування всіх обставин смертельної ДТП.