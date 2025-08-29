Збірна Словенії на чолі з Лукою Дончічем стартувала на чемпіонаті Європи з поразки.

Словенська збірна у матчі першого туру групової стадії Євробаскету-2025 поступилася команді Польщі з рахунком 95:105. Найкращим гравцем у стані балканців став Лука Дончіч, який приніс своїй команді 34 очка.

Дончіч став першим за останні 30 років баскетболістом, який в матчі баскетбольного чемпіонату Європи набрав 30+ очок (34), віддав 5+ асистів (9) та здійснив 5+ перехоплень (5).

Крім того, лідер команди Словенії став першим гравцем, починаючи з 2005 року, який в одному матчі Євробаскету реалізував 17 штрафних кидків (з 18-ти). 20 років тому у складі збірної Іспанії Хуан Карлос Наварро реалізував 18 штрафних кидків в матчі проти збірної Хорватії.

Luka Doncic became the first player in the recorded #EuroBaskethistor #EuroBasket history combining for 30+ PTS, 5+ AST, and 5+ STL ? pic.twitter.com/r7F2Vfxz4C — BasketNews (@BasketNews_com) August 28, 2025

Luka Doncic with 17 made free throws - the most for any player in a #EuroBasket game since 2005 when Juan Carlos Navarro made 18 against Croatia pic.twitter.com/Kuz4KSmZM3 — BasketNews (@BasketNews_com) August 28, 2025

