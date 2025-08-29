Зірковий Дончіч встановив два історичних досягнення на Євробаскеті-2025 – Словенії це не допомогло
Збірна Словенії на чолі з Лукою Дончічем стартувала на чемпіонаті Європи з поразки.
Словенська збірна у матчі першого туру групової стадії Євробаскету-2025 поступилася команді Польщі з рахунком 95:105. Найкращим гравцем у стані балканців став Лука Дончіч, який приніс своїй команді 34 очка.
Грузія сенсаційно прибила Іспанію, кривдники України розпочали з впевненої перемоги: Євробаскет-2025
Дончіч став першим за останні 30 років баскетболістом, який в матчі баскетбольного чемпіонату Європи набрав 30+ очок (34), віддав 5+ асистів (9) та здійснив 5+ перехоплень (5).
Крім того, лідер команди Словенії став першим гравцем, починаючи з 2005 року, який в одному матчі Євробаскету реалізував 17 штрафних кидків (з 18-ти). 20 років тому у складі збірної Іспанії Хуан Карлос Наварро реалізував 18 штрафних кидків в матчі проти збірної Хорватії.
Туреччина та Сербія з розгромів стартували на Євробаскеті-2025, Швеція та Фінляндія зарубалися не на жарт