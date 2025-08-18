Домініканський вундеркінд Густаво Тальмаре помер на 15-му році життя.

Світ бейсболу шокувала звістка про смерть юного таланту Густаво Тальмаре. Гравцю було лише 14 років, передає Marca.

Молодий домініканець, який був на олівці багатьох бейсбольних клубів США, втопився вночі в Лагуна-дель-Торо, неподалік від академії, де він тренувався.

Тальмаре став справжньою зіркою бейсболу після чемпіонату світу 2023 року серед команд до 12 років. Там він показав неймовірно високий рівень гри й відтоді вважався одним із найперспективніших бейсболістів світу.

Родина загиблого не вірить, що їхній син самостійно покинув академію без дозволу тренерів, і вважає, що Густаво могли вбити. Слідство у справі триває.

