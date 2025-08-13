Американський легкоатлет Фред Керлі порушив антидопінгові правила й отримав тимчасову заборону на виступи на всіх змаганнях. Як інформує Athletics Integrity Unit, він пропустив три допінг-тести за останні 12 місяців, не надавши інформацію про своє місцеперебування.

Таке порушення прирівнюється до використання допінгу. Виходячи з цього, 30-річному Керлі загрожує дворічна дискваліфікація, якщо його провина буде доведена. Сам спортсмен заявив, що судитиметься, щоб довести свою невинність.

Фред Керлі є триразовим чемпіоном світу (в естафетах 4х100 та 4х400 метрів й у бігу на 100 метрів), а також володарем срібла та бронзи на Олімпіадах 2020 та 2024 років у бігу на 100 метрів.

