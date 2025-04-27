Зіркові британські боксери повторили бій батьків, які двічі зустрічалися в 90-х. Тоді була пермога Юбенка-старшого та нічия.

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Сини тримали марку, влаштувавши видовищну "зарубу" на стадіоні Тоттенхема. Експери радили Бенну не затягувати бій, і Конор справді агресивно провів стартові раунди. Втім, поступово сили завершились, а старший на 7 років Юбенк перевів поєдинок у більш зручний для себе ритм. У дев'ятому раунді боксери зіткнулись головами, внаслідок чого у Кріса з'явилось розсічення. Остання 3-хвилинка остаточно перетворилась у "місиво", яке дивом не завершилось бодай нокдауном.

Усі троє суддів нарахували перемогу Юбенка з рахунком 116:112. Справедливо – "Next Gen" завдав більше ударів (912 проти 593!) і мав кращу точність (367 проти 215). 28-річний Бенн зазнав першої поразки в професіональній кар'єрі, але точно не має соромитись. Та й грошенят британці заробили чимало. Гонорар Юбенка склав 13,3 млн доларів, тоді як Бенн отримав 10,6 млн.