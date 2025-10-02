Володарка Малого кришталевого глобуса у спринтерських перегонах, багаторазова переможниця етапів Кубка світу Лінн Сван різко висловилася щодо можливого повернення російських спортсменів на міжнародну арену.

Колишній чеський біатлоніст трагічно загинув, катаючись на велосипеді

"Моя відповідь – тоді я не хочу змагатися. Однак я не знаю, як почуватимуся, якщо опинюся на старті Олімпійських ігор і вони будуть там. Можливо, я буду в суперформі, а в мене ще ніколи не було медалей на Олімпіаді. Але я можу лише сподіватися, що в мене вистачить твердості на той момент. Тому що останнє, чого я хочу – це втратити свою принциповість у такому питанні. Є речі, важливіші за спорт", – цитує Сван Expressen.

21 жовтня відбудеться позачергове засідання ради Міжнародної федерації лижних видів спорту та сноуборду (FIS). Саме на ньому ухвалять рішення, чи допустять російських спортсменів до відбору на Олімпійські ігри-2026.

МОК офіційно позбавив російського біатлоніста золота у Ванкувері – Фуркад отримав шосту медаль Олімпіади