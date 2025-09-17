Зіркова біатлоністка визнана "Золотою куркою" німецького спорту – нагорода символізує захоплення глядачів
Франциска Пройс отримала престижну і незвичайну нагороду.
Перший номер світового біатлонного рейтингу та чинна володарка Кубка світу Франциска Пройс отримала нагороду "Золота курка", повідомляє Ski-nordique.net.
Спортсменка отримала трофей під час проведення тренувального збору в Рупольдінгу. Його Пройс вручив відомий телеведучий та співак Флоріан Зільберейзен.
Ця нагорода вручається щорічно, починаючи з 1995 року на згадку про художницю Хельге Ганеманн. Власниками "Золотої курки" є журнали Superillu та Mitteldeutscher Rundfunk. Нагорода відображає захоплення читачів та глядачів.
Раніше "Золоту курку" у різні роки отримували три представники біатлону: у 2004 році це був Франк Лук, у 2009-му – Каті Вільгельм, а у 2012-му трофей отримала легендарна Магдалена Нойнер.
