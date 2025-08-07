Дмитро Підручний і Тарас Лесюк знайшли собі цікаве заняття в літній період.

Двоє українців приїхали до Норвегії для виступу в літній гонці Lysebotn Opp (7,5 км, без стрільби). Вся дистанція йде з набором висоти, що є неабияким фізичним випробуванням для учасників.

Ці перегони мають більшу популярність серед лижників, а не біатлоністів, тому невдача українців аж ніяк не дивує. Лесюк посів 51-шу позицію, а Підручний фінішував на 63-й сходинці.

"Це була дуже складна гонка. Початок був чудовий, але фініш вийшов не надто гарний", – прокоментував результат Дмитро Підручний.

Далі в рамках норвезького шоу заплановані змагання виключно зі стрільби, також будуть проведені суперспринт та масстарт.

Результати Lysebotn Opp.

1. Сімен Крюґер

2. Андреас Фйорден Рі +0:06

3. Івер Андерсен +0:12

...

12. Ерік Перро +1:45

30. Емільєн Жаклен +3:23

51 Тарас Лесюк +5:18

63. Дмитро Підручний +7:06