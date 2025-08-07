Зірки українського біатлону виступили на незвичних змаганнях у Норвегії – обидва не потрапили навіть у топ-50
Дмитро Підручний і Тарас Лесюк знайшли собі цікаве заняття в літній період.
Двоє українців приїхали до Норвегії для виступу в літній гонці Lysebotn Opp (7,5 км, без стрільби). Вся дистанція йде з набором висоти, що є неабияким фізичним випробуванням для учасників.
Ці перегони мають більшу популярність серед лижників, а не біатлоністів, тому невдача українців аж ніяк не дивує. Лесюк посів 51-шу позицію, а Підручний фінішував на 63-й сходинці.
"Це була дуже складна гонка. Початок був чудовий, але фініш вийшов не надто гарний", – прокоментував результат Дмитро Підручний.
Далі в рамках норвезького шоу заплановані змагання виключно зі стрільби, також будуть проведені суперспринт та масстарт.
Результати Lysebotn Opp.
1. Сімен Крюґер
2. Андреас Фйорден Рі +0:06
3. Івер Андерсен +0:12
...
12. Ерік Перро +1:45
30. Емільєн Жаклен +3:23
51 Тарас Лесюк +5:18
63. Дмитро Підручний +7:06