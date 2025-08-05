Призери Олімпіади-2024 у бігу на 100 метрів Ноа Лайлз та Кішейн Томпсон вперше зустрінуться на етапі Діамантової ліги.

Ноа Лайлз та Кішейн Томпсон знову стануть суперниками після епічного протистояння на Олімпіаді-2024, повідомляє офіційний сайт Діамантової ліги.

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Змагання пройдуть у Сілезії (Польща) у суботу, 16 серпня. Лайлз та Томпсон запам'ятались епічним завершенням змагань на Олімпіаді-2024, коли обидва атлети показали однаковий час – 9,79 секунди. Переможця визначав фотофініш, який допоміг визначити переможця – ним став Ноа Лайлз, який випередив опонента на 0,005 секунди.

Це золото стало першим на Олімпіадах для американського бігуна, тоді як Кішейн Томпсон завоював дебютне срібло. У поточному сезоні Ноа Лайлз завоював золото на дистанції 200 м у Монако та срібло на 100 м у Лондоні.

Кішейн Томпсон у сезоні-2025 здобув першу в кар'єрі перемогу на етапі Діамантової ліги – тріумфував у Юджині на 100-метрівці з часом в 9,85 секунди. Також срібний призер Олімпіади наприкінці червня став шостим найшвидшим бігуном в історії, показавши результат в 9,75 секунди.

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