"Я часто приїжджаю в Україну, мене багато що пов’язує з Одесою. Тут я почав вчитися, займатися єдиноборствами, тут я сформувався як професійний боєць. Досі у мене залишилося багато друзів.

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Сьогодні (відео оприлюднене в ніч з 21 на 22 квітня – прим. Футбол 24) Одесу бомбили особливо сильно (з того, що я бачив). Я бачив багато вибухів прямо зі свого вікна. Це має закінчитися. Усім миру і добра", – написав Долідзе в Instagram та прикріпив відео потужних вибухів, які було видно з вікна.

Нагадаємо, Роман народився в Батумі, а 2008 року вступив до Одеського Національного Морського Університету. Паралельно займався спортом, ставши шестиразовим чемпіоном України з греплінгу. У 2016 році Долідзе почав кар'єру в MMA.