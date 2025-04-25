Центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма відзначився неординарним і людяним вчинком під час свого візиту до Коста-Рики.

У соцмережах завірусилось відео із зірковим французом Віктор Вембаньямою, відомим, перш за все, через свої унікальні неординарні дані (224 см).

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Центровий Сан-Антоніо Сперс неочікувано зіграв у футбол зі звичайними дітлахами в Коста-Риці під час свого візиту. У соцмережах вже жартують, що Вембаньяма чудово підійшов би лондонському Арсеналу, який славиться розіграшами стандартів.

Додамо, що Сан-Антоніо Сперс достроково завершили сезон НБА 2024/25, оскільки не змогли потрапити бодай до плей-ін. Вебаньяма ж був прооперований у березні, а повернутись має аж на початку наступного сезону НБА (у жовтні).

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