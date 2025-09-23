Зірка НБА отримав розрив хрестоподібної зв’язки й пропустить увесь наступний сезон
Захисник Хʼюстон Рокетс Фред Ванвліт зазнав важкої травми.
Хʼюстон Рокетс проведе сезон 2025/26 без свого лідера Фреда Ванвліта, інформує інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
Ванвліт зазнав розриву передньої хрестоподібної зв’язки й вибув з гри на великий термін.
Захисник Рокетс у сезоні-2024/25 провів 60 матчів. В середньому Фред набирав 14,1 очка, робив 3,7 підбирання та 5,5 передач за гру.
Додамо, що влітку Ванвліт продовжив контракт з Х'юстоном на 2 роки.
