Захисник Мілуокі Даміан Ліллард може надовго залишитись поза грою через травму, яку зазнав у матчі плей-офф НБА проти Індіани.

Ліллард намагався дістатись до м'яча, однак примудрився підвернути гомілку в цьому епізоді. Після цього Даміан не зміг піднятись на ноги та продовжити гру.

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Як повідомляє прес-служба НБА, попереднє обстеження захисника Мілуокі показало можливу травму ахіллового сухожилля. Детальніше обстеження буде проведене сьогодні, 28 квітня.

"Завтра зроблять знімок. Очевидно, це гомілка. І, чесно кажучи, це не дуже багатообіцяльне. Я одразу це зрозумів. Мені стало його шкода, хлопець намагався повернутися до своєї команди та, знаєте, мені просто стало його шкода", – розповів тренер Мілуокі Док Ріверс.

Додамо, що Ліллард пропустив кінцівку регулярної першості НБА через виявлений тромб у правому литковому м'язі. Тоді Даміан пропустив 14 матчів, а також першу гру плей-офф проти Індіани.

Dame Lillard injured his achilles



Prayers up pic.twitter.com/6Zh9VJj1zM — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 28, 2025

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