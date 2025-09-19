Французький лижник Лука Шанава всерйоз ризикує не потрапити на чемпіонат світу через пошкодження.

Шанава зазнав стресового перелому гомілкової кістки, про що француз повідомив у своєму Instagram.

"Погані новини: Життя не завжди йде за планом. Стресовий перелом гомілки залишить мене поза тренуваннями на деякий час", – написав Шанава у соцмережах.

Очікується, що травма змусить Луку пропустити щонайменше кілька тижнів. Кубок світу 2025/26 розпочинається вже 28 листопада, а Шанава ризикує не набрати форму до старту змагань. Додамо, що він є одним із найкращих спринтерів світу, а минулий сезон француз завершив на четвертому місці в спринтерському заліку Кубка світу.

