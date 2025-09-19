Зірка лижного спорту отримав перелом ноги напередодні чемпіонату світу
Французький лижник Лука Шанава всерйоз ризикує не потрапити на чемпіонат світу через пошкодження.
Шанава зазнав стресового перелому гомілкової кістки, про що француз повідомив у своєму Instagram.
"Погані новини: Життя не завжди йде за планом. Стресовий перелом гомілки залишить мене поза тренуваннями на деякий час", – написав Шанава у соцмережах.
Очікується, що травма змусить Луку пропустити щонайменше кілька тижнів. Кубок світу 2025/26 розпочинається вже 28 листопада, а Шанава ризикує не набрати форму до старту змагань. Додамо, що він є одним із найкращих спринтерів світу, а минулий сезон француз завершив на четвертому місці в спринтерському заліку Кубка світу.
