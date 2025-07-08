Президент Індіани Кевін Прітчард повідомив, що Халібертон у наступному сезоні не зіграє.

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"Я не сумніваюсь, що він повернеться ще сильнішим, ніж будь-коли. Операція пройшла добре, але наступного сезону він не гратиме. Ми не хочемо ризикувати, тому можете навіть не сподіватись на це", – наводить слова Прітчарда ESPN.

Нагадаємо, 25-річний захисник травмувався під час матчу фінальної сьомої гри НБА проти Оклахоми (91:103). Отримавши м'яч, Тайріз пішов у прохід, проте впав після першого ж кроку. Гравець не зміг самостійно покинути майданчик.

В підсумку Індіана програла фінал НБА, переможцем чемпіонату стала Оклахома.

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