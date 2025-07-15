У понеділок, 14 липня пішов з життя тайський гравець в пул Чанг Юн Лін.

Спортсмен раптово помер у Джакарті, (Індонезія), повідомляє Focustaiwan.tw. Чанг Юн Ліну було всього 40 років.

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Чанг, який мав прізвисько "Диявольська Вогняна Хмара", грав у пул зранку, але відчув нездужання та повернувся до готелю. Президент Асоціації більярду Китайського Тайбею Чао Фон-понг зазначає, що Чанга знайшли в готельному номері без пульсу та дихання. Чоловіка доставили до лікарні, але реанімувати його не вдалося.

Чанг Юн Лін мав представляти Тайвань на Всесвітніх іграх у Китаї, які відбудуться у серпні. У 2012 році Чанг посів перше місце у світовому рейтингу гравців після перемоги на чемпіонаті світу з вісімки.

Додамо, що пул є видом більярду, в нього грають кольоровими кулями на спеціально обладнаному столі.

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