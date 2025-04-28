Команда Філадельфія Іглз планує відвідати президента Дональда Трампа в Білому домі, щоб відсвяткувати свою перемогу в Супербоулі, що є звичайною практикою для команд-переможців, втім, MVP турніру 2024 року Джейлен Хартс не приєднається до своїх товаришів по команді, повідомляє NBC News.

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За інформацією Білого дому, у Хартса та інших гравців, які можуть бути відсутніми, є "труднощі з розкладом". Сам Джейлен Хартс на запитання журналістів, чи прийде він на зустріч з президентом, промовчав.

Варто відзначити, що у 2018 році члени команди Філадельфії Іглз відмовилися від зустрічі у Білому домі після перемоги в Супербоулі. Це змусило президента США Дональда Трампа відкликати запрошення. Проте цього року команда офіційно прийняла пропозицію після суперечливих повідомлень про їхні плани.