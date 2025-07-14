"Що відомо про Радомира Стельмаха, який живе і тренується в Німеччині? З ним також складно, те ж саме. Вони там вирішують, як залишитися в Німеччині.

"Для мене це дуже гидко": Гутцайт прокоментував зміну Ковтуном громадянства

Питання об’ємне і стосується відносин у національній спортивній гімнастиці взагалі. Повернулася Стелла Захарова, і до неї є чимало питань. Треба об’єднувати, щоб спортсмени і тренери хотіли працювати, а не навпаки", – сказав Гутцайт в інтерв'ю Спорт 24.

Нагадаємо, 19-річний Стельмах – чемпіон Європи в команді, учасник олімпійських Ігор у Парижі. Нині він тренується в Німеччині коштом місцевого спортивного клубу. За словами тренера гімнаста Едуарда Єрмакова, Радомир відмовився приїжджати в Україну, аби підписати контракт з Мінмолодьспортом (дистанційно це зробити не можна, оскільки спортсмена мають поставити на військовий облік).

Цікаво, що Стельмах не заявляв про зміну громадянства як Ілля Ковтун, однак попросив головного тренера збірної України не включати його в списки національної команди.

Автограф за 2000 доларів, знайомство з Deep Purple і нахаба Міхалков – незвичне хобі українського олімпійського чемпіона