"Ми поки нічого про бій не оголошували. І на це є свої причини. Поки я не можу ні підтвердити, ні заперечити інформацію журналістів The Ring. Я вам скажу так – ми вже давно, понад місяць, ведемо перемовини з командою Даніеля Дюбуа, але поки, станом на сьогодні, жодної конкретики.

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Мова про те, що перемовини тривають і до кінця нічого не ясно. Розумієте, є ж ще Джозеф Паркер, наприклад. От він – обов’язковий претендент на бій за пояс чемпіона світу за версією WBO. Нині є ще багато нюансів і поки ми їх не вирішимо, говорити щось конкретне про бій Усик – Дюбуа я не можу. Сам не знаю.

Можливо, у липні, можливо, у червні буде бій, але не виключаю й такого, що поєдинок буде організовано восени. Все залежить від того, як ми домовимося з командою Дюбуа та чи домовимося взагалі", – цитує Олександра Красюка Sport-Express.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року. Поєдинок завершився перемогою українця завдяки нокауту в 9-му раунді.

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