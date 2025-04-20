"Має бути хороший бій, але Олександр Усик просто зараз – це топ. Якщо Дюбуа поб'є Усика, то це буде величезна перемога. Усик мав два складних бої з Тайсоном Ф'юрі. Скільки ці бої відібрали в нього? Адже він вийде проти молодшого, сильнішого бійця.

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Не можна закривати очі на той факт, що Дюбуа молодший і сильніший. Олександр Усик має великий аматорський досвід, має великий пробіг, але я вважаю, він живчик. Слухайте, має бути чудовий поєдинок. Якщо ви мені скажете, що бій у силі – це супер, це 50 на 50. Я кажу правду, я тут нікого не критикую, а намагаюся реально дивитися на речі. Олександр Усик – крутезний боксер, висока працездатність, відмінна робота ніг.

Дюбуа ж має дуже хороший джеб, міць, він нокаутуючий панчер. Якщо він зможе уникнути натиску Усика в пізніх раундах і контролюватиме його джебом і своєю міццю – він може виграти цей бій.

Але якщо Усик на початку бою знайде свій ритм, як він завжди це робить. Він має прекрасну здатність адаптуватися. Він може адаптуватися до будь-якого стилю. Подивіться, як він адаптувався до Джошуа і до Тайсона Ф'юрі, а це абсолютно два різні бійці. І до всіх інших супертяжів і крузерів, з якими він бився. Він, можливо, найкращий у нашому поколінні, треба це поважати", – сказав Лерена у коментарі BoxNation.

Нагадаємо, наступним суперником південноафриканського важковаговика буде українець Сергій Радченко (11-7, 5 КО), проти якого він проводитиме захист титулу 1 травня.

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