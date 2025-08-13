Жива легенда жіночого тенісу отримала wild card на US Open-2025 – вона його двічі вигравала
Вінус Вільямс потрапить до основної сітки Відкритого чемпіонату США.
45-річна Вінус Вільямс очолила список тенісисток, які отримали wild card на участь в основній сітці US Open-2025. Про це повідомив оргкомітет турніру.
Крім Вінус Вільямс, до реєстру потрапили американки Клерві Нгунуе, Джульєта Пареха, Кеті Макнеллі, Валері Глозман та Алісса Ан, а також француженка Каролін Гарсія, яка є півфіналісткою турніру 2022 року, та австралійка Талія Гібсон.
Вінус Вільямс – семиразова переможниця турнірів Grand Slam в одиночному розряді, зокрема двічі вона перемагала на Відкритому чемпіонаті США (2000, 2001).
У чоловіків wild card отримали американці Брендон Холт, Нішеш Басаваредді, Трістан Боєр, Еміліо Нава, Стефан Достаніч, Дарвін Бланш, а також француз Валентен Рує та Трістан Скулкей з Австралії.
Нагадаємо, на US Open-2025 гарантовано зіграють чотири українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною.
