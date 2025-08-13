45-річна Вінус Вільямс очолила список тенісисток, які отримали wild card на участь в основній сітці US Open-2025. Про це повідомив оргкомітет турніру.

Світоліна та ще три українські тенісистки потрапили в основну сітку US Open-2025

Крім Вінус Вільямс, до реєстру потрапили американки Клерві Нгунуе, Джульєта Пареха, Кеті Макнеллі, Валері Глозман та Алісса Ан, а також француженка Каролін Гарсія, яка є півфіналісткою турніру 2022 року, та австралійка Талія Гібсон.

Вінус Вільямс – семиразова переможниця турнірів Grand Slam в одиночному розряді, зокрема двічі вона перемагала на Відкритому чемпіонаті США (2000, 2001).

У чоловіків wild card отримали американці Брендон Холт, Нішеш Басаваредді, Трістан Боєр, Еміліо Нава, Стефан Достаніч, Дарвін Бланш, а також француз Валентен Рує та Трістан Скулкей з Австралії.

Нагадаємо, на US Open-2025 гарантовано зіграють чотири українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною.

