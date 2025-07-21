Жіноча збірна України з волейболу у 2026 році зможе дебютувати у розіграші Ліги націй, що, нагадаємо, вдалося цього року чоловічій національній команді.

Жіноча збірна України повторила рекорд волейбольної Золотої Євроліги за титулами – ВІДЕО

Українки у світовому рейтингу посідає 15-те місце – є найкращими серед збірних, які раніше у турнірі участь не брали. Випередити "синьо-жовтих" могла команда Пуерто-Ріко, якби у фіналі Norceca Final Four Women переграла команду Мексики без тай-брейку. А долю зустрічі вирішило саме догравання. Таким чином, збірна Пуерто-Ріко залишилася у рейтингу на 18-й позиції та вже її не покращить, як і українська збірна.

Команда України, посідаючи 15-те місце, має 192,10 бала. Лідирує у світовому рейтингу збірна Італія (460,37), за якою йдуть Бразилія (429,18), Польща (357,72), Китай (353,35) та Японія (352,16).

Жіноча збірна України з волейболу нещодавно виграла Золоту Євролігу сезону-2025. Вона у фіналі переграла команду Угорщини у чотирьох сетах.

Жіноча збірна України перемогла Угорщину та завоювала чемпіонство у Золотій Євролізі з волейболу