"Синьо-жовті" можуть дебютувати на престижному турнірі у 2026 році.

Жіноча збірна України отримала офіційне запрошення від FIVB для участі у Лізі націй, повідомляє ФВУ. Наші спортсменки потраплять на турнір як команда з найвищим рейтингом серед тих, що не брали участі в цьогорічній Лізі націй.

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Федерація волейболу України має підтвердити участь національної збірної у турнірі до 30 липня. У волейбольній Лізі націй беруть участь 18 найкращих команд світу, жіноча команда "синьо-жовтих" вперше в історії зіграє на цьому турнірі. У 2025 році в Лізі націй дебютувала чоловіча збірна України, посівши 9-те місце.

Нагадаємо, у 2025 році українки вдруге в історії виграли Золоту Євролігу. В Лізі націй підопічні Якоба Глушака замінять збірну Кореї, яка посіла останнє місце в останньому розіграші турніру.

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