Жіноча збірна України з волейболу оголосила склад за ЧС-2025
Тренерський штаб назвав гравчинь, на яких розраховує у матчах світової першості.
Штаб збірної команди України з волейболу серед жінок на чолі з Якубом Глушаком оголосив склад підопічних на чемпіонат світу 2025 року, до якого увійшли 14 волейболісток.
Склад жіночої збірної України на ЧС-2025:
Зв'язуючі: Дар’я Шаргородська (Жетису Казахстан), Станіслава Парфьонова (Буковинка)
Діагональні: Анастасія Крайдуба (Заон Греція), Анна Артишук (Пальмберг Німеччина)
Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо Бухарест Румунія), Андріана Павлик (Буковинка), Валерія Нудьга (Заон Греція), Марія Капланська (Слован Братислава Словаччина)
Центральні блокуючі: Поліна Герасимчук (Буковинка), Діана Мелюшкина (Бешикташ Туреччина), Уляна Котар (Мюлуз Франція), Світлана Дорсман (Девелопрес Польща)
Ліберо: Кристина Нємцева (Радомка Польща), Аліка Луценко (Вроцлав Польща).
Жіноча збірна України повертається на чемпіонат світу – вона буде виступати вдруге після першого разу у 1994 році.
На груповому етапі Мундіаля буде вісім квартетів по чотири команди. Українська збірна у групі Н зіграє зі збірними Сербії (23 серпня, 16:30 за київським часом), Японії (25 серпня, 13:00) та Камеруну (27 серпня, 16:30). Щоб потрапити до плей-офф, треба фінішувати у топ-2 квартету.
