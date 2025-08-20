Тренерський штаб назвав гравчинь, на яких розраховує у матчах світової першості.

Штаб збірної команди України з волейболу серед жінок на чолі з Якубом Глушаком оголосив склад підопічних на чемпіонат світу 2025 року, до якого увійшли 14 волейболісток.

Українська волейболістка перебралася до складу переможця європейського чемпіонату

Склад жіночої збірної України на ЧС-2025:

Зв'язуючі: Дар’я Шаргородська (Жетису Казахстан), Станіслава Парфьонова (Буковинка)

Діагональні: Анастасія Крайдуба (Заон Греція), Анна Артишук (Пальмберг Німеччина)

Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо Бухарест Румунія), Андріана Павлик (Буковинка), Валерія Нудьга (Заон Греція), Марія Капланська (Слован Братислава Словаччина)

Центральні блокуючі: Поліна Герасимчук (Буковинка), Діана Мелюшкина (Бешикташ Туреччина), Уляна Котар (Мюлуз Франція), Світлана Дорсман (Девелопрес Польща)

Ліберо: Кристина Нємцева (Радомка Польща), Аліка Луценко (Вроцлав Польща).

Жіноча збірна України повертається на чемпіонат світу – вона буде виступати вдруге після першого разу у 1994 році.

На груповому етапі Мундіаля буде вісім квартетів по чотири команди. Українська збірна у групі Н зіграє зі збірними Сербії (23 серпня, 16:30 за київським часом), Японії (25 серпня, 13:00) та Камеруну (27 серпня, 16:30). Щоб потрапити до плей-офф, треба фінішувати у топ-2 квартету.

Відомого українського екс-волейболіста визволили з російського полону