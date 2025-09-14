Жіноча збірна України з пляжного футболу та команда Польщі провели матч за третє місце у Суперфіналі Євроліги-2025. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євроліга-2025 з пляжного футболу, жінки, Суперфінал, Матч за 3 місце

Україна – Польща – 3:3 (4:3 по пенальті)

Голи: Шульга, 3, Бавзенюк, 11, Юрасова, 21 – Судик, 2, Ялоха, 18, 24

Україна не змогла вийти у фінал Суперфіналу Євроліги-2025 з пляжного футболу серед жінок – одного гола виявилося замало

Жіноча збірна України з пляжного футболу завершила виступи у Суперфіналі Євроліги-2025 на п’єдесталі. У поєдинку за третє місце синьо-жовті у напруженій боротьбі здолали збірну Польщі – основний час завершився нічиєю 3:3, а в серії пенальті українки були влучнішими – 4:3.

Польки відкрили рахунок вже на другій хвилині, однак підопічні Юрія Клименка швидко відновили рівновагу. Ганна Шульга відзначилася на 3-й хвилині, а незадовго до першої перерви Ірина Бавзенюк вивела українську команду вперед.

У другому періоді суперниці обмінялися результативними ударами. Полячки забили двічі, проте Маргарита Юрасова зуміла зрівняти рахунок. Доля матчу вирішувалася у серії післяматчевих пенальті, де українки проявили холоднокровність і здобули перемогу 4:3.

Цей успіх дозволив нашій команді завоювати бронзові нагороди турніру. Нагадаємо, у груповому етапі українки перемогли Італію (4:2) та поступилися Іспанії (2:4). У півфіналі синьо-жовті не впоралися з Португалією (1:3), але зуміли реабілітуватися у грі за третє місце.

