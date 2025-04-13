Жіночі збірні України та Чехії у двоматчевому протистоянні визначили долю путівки на чемпіонат світу-2025.

Кваліфікація на жіночий чемпіонат світу-2025, 2-й етап, матч-відповідь

Україна – Чехія – 27:26 (перший матч – 19:35)

Жіноча збірна України здолала Чехію у номінально домашній грі на Jonavos Sporto Arena у Литві. Відзначимо, що перший тайм завершився з рахунком 11:15 на користь чешок, але українки в другій половині зуміли переломити хід гри.

Україна розгромно програла Чехії і майже попрощалась з надіями на жіночий ЧС з гандболу

Втім, цього для здобуття путівки на ЧС-2025 виявилось замало – Чехія розбила Україну в першій грі з рахунком 35:19. Тож найближчі офіційні матчі збірна України проведе в жовтні 2025 року проти Швеції та Сербії у відборі на Євро-2026.

Нагадаємо, що напередодні збірна України залишилась без тренера – посаду покинув Борис Чижов. Рішення ухвалили за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.

П'ять нових видів спорту, гендерна революція і більше медалей: МОК оприлюднив головні зміни на Олімпійських іграх-2028