Євробаскет-2025 U-16, група D

Північна Македонія – Україна – 40:71 (14:15, 9:15, 6:17, 11:23)

"Синьо-жовті" здобули свою першу перемогу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, здолавши збірну Північної Македонії. Суперниці нав'язали українкам боротьбу лише у першій чверті, яка завершилася мінімальною перемогою України в одне очко.

Надалі наші баскетболістки збільшували свою перевагу. Після перших двох чвертей українки вигравали у 7 балів, але наприкінці матчу відрив сягнув максимального 31 очка. В підсумку, збірна України здобула розгромну перемогу 71:40.

Найрезультативнішою гравчинею в складі "синьо-жовтих" стала Домініка Мурзова, яка набрала 22 очка, зробила 7 підбирань, 5 блок-шотів, 4 передачі та 4 перехоплення. Збірна України посіла четверте місце у своїй групі та гратиме у турнірі за 9-12 місця. У наступному матчі дівчата зустрінуться з командою Данії, яка стала третьою у групі С.

