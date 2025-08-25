Команди України та Греції провели черговий матч у групі на чемпіонаті Європи U-16. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025 U-16, група D

Україна – Греція – 62:65 (10:24, 18:20, 16:11, 18:10)

Україна: Глухова 8, Максимчук 22, Даліла Мурзова 2, Домініка Мурзова 11+4 передачі, Спаприга 8 – старт; Гулямова 6+10 підбирань, Коломієць 4+5 підбирань, Биваліна 1, Дзігора 0+5 передач, Данилейко 0, Космач 0.

Українська жіноча кадетська збірна на Євробаскеті-2025 програла Болгарії (59:60) та Литві (50:77). Тому, аби остаточно не втратити шанси на вихід до плей-офф, їй треба було перемагати суперниць з Греції.

Зустріч українки розпочали геть погано та продовжили діяти у такому ключі більшу частину другої чверті. Як наслідок, баскетболістки з Греції довели свою перевагу до максимальних 22 очок, але "синьо-жовті" змогли здійснити невеликий ривок та перед великою перервою трішки скоротити своє відставання – 28:44.

Під час третьої чверті українки робили все можливе, щоб наздогнати суперниць. Повільно вони йшли до бажаної мети та за 30 секунд до фінальної сирени скоротили своє відставання до одного очка. На жаль, дотиснути грецьких баскетболісток українки не змогли та втретє на турнірі програли – 62:65.

Найрезультативнішою в українській збірній у матчі стала Вікторія Максимчук, яка набрала 22 очка, зокрема вона реалізувала шість з 11 кидків здалеку.

У понеділок, 25 серпня, команда України проведе останній матч групового етапу проти збірної Північної Македонії. Переможець матчу гратиме далі на чемпіонаті Європи за 9-16 місця, а команда, що програє, продовжить боротьбу за 17-22 місця.

