Україна зустрілася з Великою Британією у першому матчі попереднього раунду Євробаскета. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Жіночий Євробаскет U-20, дивізіон B, група B, попередній раунд

Велика Британія – Україна – 53:74 (14:24, 10:15, 14:19, 15:16)

Збірна України з баскетболу оголосила склад на жіноче Євро U-20 – до заявки потрапило 6 легіонерок

Українська збірна U-20 розпочала жіночий Євробаскет з перемоги над командою Великої Британії. Наші дівчата перестріляли суперниць в кожній чверті й впевнено перемогли із загальним рахунком 74:53.

Наступний матч українки проведуть проти збірної Ірландії. Матч відбудеться вже 3 липня, старт – о 18:30 за київським часом. Дві з трьох команд групи вийдуть до наступного раунду.

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