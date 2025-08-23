Україна поступилася Сербії у першому турі чемпіонату світу з волейболу. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025. Жінки. Груповий етап

Сербія – Україна – 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)

Збірна України вперше з 1994 року зіграла на жіночому мундіалі, суперником "синьо-жовтих" у першій грі цьогорічного турніру став чинний чемпіон світу – збірна Сербії.

Сербські волейболісти досить впевнено вигравали перший сет, маючи комфортну перевагу у 6 очок. Наприкінці партії українки дещо скоротили відставання, але на щось більше не спромоглися – 21:25.

Другий сет також пройшов за явної переваги Сербії, які здобули в ньому впевнену перемогу 25:19. В третій партії наші суперниці пішли у відрив 9:1, українки скорочували відставання впродовж гри, але сербки знову здійснили ривок наприкінці сету – 17:25.

В підсумку, збірна України зазнала розгрому у першому матчі чемпіонату світу та наразі посідає третє місце групи Н.

