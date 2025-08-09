Молодіжна збірна України поступилась Словаччині на жіночому чемпіонаті Європи. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Жіночий Євробаскет U-20, дивізіон B, матч за 5-8 місця

Словаччина – Україна – 56:42 (7:10, 18:8, 15:9, 16:15)

Українська жіноча збірна U-20 зазнала фіаско в грі проти Словаччини. Таким чином наші баскетболістки втратили шанс фінішувати на п'ятому або шостому місцях дивізіону B.

Найефективнішою гравчинею у складі "синьо-жовтих" стала Еліна Синякова, яка набрала 10 очок та 5 підбирань за матч.

10 серпня Україна зіграє з Ірландією у поєдинку за сьоме підсумкове місце чемпіонату Європи.

