Жіноча збірна дізналась суперників у першому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 серед жінок, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

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Згідно з жеребкуванням, яке відбулось у Мюнхені (Німеччина), "синьо-жовті" потрапили до групи Е, де зіграють зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану. Матчі першого раунду заплановано провести 9-19 листопада 2025 року і 8-18 березня 2026 року. В кожному міжнародному вікні буде по три ігрових дні для кожної збірної.

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця. Там до цих команд приєднаються 7 збірних, які гратимуть у відборі на ЧС-2026 – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина. Вони сформують шість груп по чотири команди в кожній. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.

Збірна Бельгії як чемпіон Європи-2025, а також Фінляндія, Литва та Швеція як співгосподарки Євробаскету-2027 автоматично отримали путівки на чемпіонат Європи. Вони сформують окрему групу і будуть грати між собою під час міжнародних вікон.