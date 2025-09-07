Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналась підсумкове місце на чемпіонаті Європи в датському Копенгагені.

Після завершення усіх ігор групового етапу збірна України дізналась підсумкове місце на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3 – дев'ята позиція, повідомляє ФБУ.

Варто зазначити, що українкам не вдалось потрапити до чвертьфіналу: спочатку поступились Франції 16:20, а потім програли Азербайджану 14:21. Але через те, що Україна стала командою, яка набрала найбільше очок серед команд, які вже вилетіли, – 30. Саме завдяки цьому їй вдалось посісти дев'яту позицію.

Цікаво, що збірна України з баскетболу 3х3 втретє поспіль завершила у топ-10 чемпіонату Європи. Додамо, що в 1/4 фіналу жіночого чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 зіграють Нідерланди, Франція, Іспанія, Німеччина, Польща, Угорщина, Литва та Азербайджан. Нагороди вони розіграють сьогодні, 7 вересня.

